Пропавших без вести челябинцев обнуружили мертвыми, один покончил с собой

В Челябинской области завершили поиск троих местных жителей. Как рассказал источник в силовых структурах URA.RU , один из них совершил суицид. Двое других могли стать жертвами несчастного случая.

Первую жертву нашли в Верхнем Уфалее. Это мужчина, который, предположительно, совершил суицид.

Другое тело пропавшей нашли в Тракторозаводском районе в Челябинске. Полагают, что женщина утонула в Первом озере. Однако обстоятельства этого еще предстоит выяснить.

«Еще один труп без видимых следов насильственной смерти нашли в Пластовском районе», — рассказал источник уральского СМИ.

Пока причины смерти предварительные: точную установил судебно-медицинская экспертиза, на которую отправили тела. Подробности об обнаружении покойных и другие детали не уточняются.

Ранее сообщалось, что двух мертвых мужчин нашли на границе Украины с Румынией. Они могли бежать от службы в рядах ВСУ.