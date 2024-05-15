Тела двух мертвых мужчин нашли на границе Украины с Румынией

В горах на границе с Украиной военные из Румынии обнаружили двух мертвых мужчин, которые, вероятно, дезертировали из армии. Об этом заявила 15 мая сотрудница территориального инспектората пограничников Сигету-Мармацией Юлия Стан.

По словам спикера, тела погибших были найдены в одном из горных районов во время планового обхода границы. Информацию о находке передали украинской стороне. На месте инцидента работают оперативные поисковые группы, в которые входят сотрудники экстренных служб. Юлия Стан также сказала, что тела вероятных дезертиров находятся на высоте около 1900 метров.

Некоторое время назад румынские пограничники заявляли о том, что с февраля 2022 года в их государство с нарушениями закона попали свыше 11 тысяч мужчин из Украины. Также сообщалось о гибели 25 человек, пытавшихся перейти границу.

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