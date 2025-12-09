Пропавшую модель обнаружили в тяжелом состоянии в московской клинике
Известная модель, пропавшая несколько недель назад, найдена в одной из столичных больниц. По данным Telegram-каналов, девушка с серьезными травмами была доставлена в отделение нейрохирурии и первое время находилась в реанимационном отделении.
В настоящее время ее состояние остается тяжелым — полученные повреждения лишили ее возможности говорить. Пациентка уже более двух недель проходит лечение и находится под постоянным контролем медицинского персонала. Обстоятельства, при которых она получила травмы, не уточняются.
