Пропавшую модель обнаружили в тяжелом состоянии в московской клинике

Известная модель, пропавшая несколько недель назад, найдена в одной из столичных больниц. По данным Telegram-каналов, девушка с серьезными травмами была доставлена в отделение нейрохирурии и первое время находилась в реанимационном отделении.

В настоящее время ее состояние остается тяжелым — полученные повреждения лишили ее возможности говорить. Пациентка уже более двух недель проходит лечение и находится под постоянным контролем медицинского персонала. Обстоятельства, при которых она получила травмы, не уточняются.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге ищут 16-летнюю девочку из Кемеровской области.