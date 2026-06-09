Вход через Google и Apple под запретом: эксперт назвал последствия штрафов за авторизацию через зарубежные сервисы

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов прокомментировал недавний законопроект, принятый Госдумой, который вводит штрафы для владельцев российских сайтов за возможность авторизации через зарубежные сервисы. Он признает: неприятные моменты действительно возникнут — и у пользователей, и у бизнеса. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, логика инициативы, опираясь на пояснительную записку, — борьба с преступлениями и повышение прозрачности. Если властям нужно запрашивать информацию о пользователях, то отечественные сервисы, работающие в российской юрисдикции, эту информацию предоставят по закону. А вот зарубежные аналоги (та же Google-почта или Apple ID) могут просто отказать, и все — данные останутся недоступны для правоохранителей. Отсюда и желание загнать трафик в «свои» контуры.

Эксперт подчеркнул, что цена этого шага — реальные неудобства. Разработчикам и владельцам сайтов придется переписывать механизмы проверки: как именно подтвердить, что перед ними отечественный сервис, а не какой-нибудь иностранный? Сбои, доработки, техническая головная боль — неизбежны. Что же до простых людей: у многих есть старые почтовые ящики на Gmail, Outlook или других зарубежных платформах, заведенные лет десять назад. К ним привязаны десятки аккаунтов — от соцсетей до банков и госуслуг (парадокс, но привязка бывает и туда). Менять все это в одночасье — та еще история.

Ульянов честно говорит: насколько решение оправданно, ему судить сложно. Да, прозрачность — это хорошо. Но создавать тотальные неудобства сегодняшним пользователям, которые ничего не нарушают, — сомнительная стратегия. Таким образом, закон принят, тех, кого он касается, ждет миграция на отечественную почту и логины, а пока — период «как-нибудь разрулим», который обычно затягивается надолго.

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