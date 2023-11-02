«Пропьете удачу»: почему нельзя поднимать тост за будущий успех

В праздники, поднимая бокал шампанского, люди произносят тосты и желают друг другу здоровья, счастья и всяческих благ. Однако, чтобы эти пожелания сбылись, нужно знать несколько простых правил, одно из которых — никогда не пить за будущий успех.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, как правильно поднимать тосты. По ее словам, с алкоголем связано множество примет и суеверий.

«Никогда нельзя пить за будущее, потому что человек может себя сглазить, совершенно об этом не подозревая. Произнося тост за будущее, вы можете «отговорить» счастье и удачу от воплощения ваших планов. Свои желания и надежды лучше хранить в тайне, чтобы не привлекать внимание злых духов или завистливых людей», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Иногда, продолжила ясновидящая, после праздничного застолья человек внезапно обнаруживает, что на него буквально валятся несчастья.

«Это может происходить еще и потому, что человек рьяно поднимал тосты за будущую удачу, ведь за столом мог оказаться человек, который отчаянно вам завидует и на астральном уровне наносит вред своей злобой», — предостерегла Мишина.

Не стоит и оставлять на столе пустые бутылки, если не хотите привлечь бедность в свой дом, посоветовала ясновидящая. Кто начал разливать алкоголь — тот пусть и разливает. Считается, то «менять руку» — к быстрому хмелю и тоскливому застолью. Если попала мошка в бокал — радуйтесь, так как эта примета говорит о скором приходе денег.

Ранее ясновидящая Мишина рассказала, что делать с обручальным кольцом после развода.