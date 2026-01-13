Прописаны у родственников? Готовьтесь платить по их долгам за ЖКУ

Согласно статье 31 Жилищного кодекса Российской Федерации, дееспособные члены семьи собственника жилого помещения несут солидарную ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования данным жильем. Это означает, что лица, зарегистрированные (прописанные) в квартире, обязаны участвовать в оплате потребленных коммунальных услуг — водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, сообщает magadanmedia .

Данная обязанность сохраняется вне зависимости от факта их постоянного или временного проживания по адресу регистрации. Управляющая компания или ресурсоснабжающая организация в случае образования задолженности имеет право взыскать ее в полном объеме с любого из зарегистрированных граждан.

Исключением может являться наличие специального письменного соглашения между собственником и прописанными лицами, в котором зафиксирован иной порядок распределения расходов. При этом обязанность по оплате услуг, связанных с содержанием общего имущества дома и взносов на капитальный ремонт, остается исключительно за собственником помещения.

