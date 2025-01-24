Пророссийское подполье пустило под откос поезд с грузом ВСУ под Ровно

В Ровненской области Украины произошло происшествие, связанное с железнодорожным транспортом. В результате действий пророссийских сил были повреждены железнодорожные пути, что привело к сходу с рельсов одного из поездов, перевозивших груз для Вооруженных сил Украины. Глава местной администрации Александр Коваль сообщил об этом инциденте в своем телеграм-канале.

Коваль сообщил, что в ночь на 22 января на одном из объектов «Украинской железной дороги» в Дубенщине был подорван состав, который вез военные грузы для Вооруженных сил Украины. По его словам, обошлось без пострадавших.

Он не стал раскрывать подробности, пообещав предоставить их после завершения оперативных мероприятий.

Однако в социальных сетях появилась информация о том, что за этим инцидентом стоит пророссийское сопротивление, а сам взрыв произошел в районе населенного пункта Судобичи Дубенского района Ровненской области. Сообщается, что с рельсов сошли десять вагонов, на место происшествия были направлены специальные службы и полиция.

Ранее сообщалось о нанесении российской армией мощного удара по центрам принятия решений и энергетическим объектам на Украине. При этом самая мощная серия взрывов была отмечена в Киеве. Обстрелу также подверглась Черкасская область.