Прорыв в холоде: дубнинские ученые создают аккумуляторы для работы при -40 °C

В подмосковной Дубне ведутся перспективные разработки, способные совершить прорыв в энергетике для холодных регионов. Как сообщает REGIONS , специалисты Научно-исследовательского и конструкторско-технологического центра электрохимической техники Университета «Дубна» работают над созданием нового поколения аккумуляторов, способных эффективно функционировать при экстремально низких температурах — до -40 °C.

Ключевыми преимуществами инновационных батарей станут не только их морозостойкость, но и значительно меньший вес по сравнению с существующими аналогами. Эти параметры особенно критичны для таких отраслей, как авиастроение, производство беспилотников и развитие электротранспорта, где каждый лишний килограмм напрямую влияет на дальность и экономичность.

Над проектом, реализуемым в рамках государственного контракта, уже второй год трудится молодая и амбициозная команда, в которую входят студенты, аспиранты и опытные ученые. За это время исследователям удалось добиться существенных результатов. Они изучили поведение новых составов электролитов при отрицательных температурах, разработали специальные электродные материалы, сохраняющие стабильность в мороз, и создали рабочий прототип литий-ионного аккумулятора.

По предварительным данным, удельная энергоемкость прототипа уже как минимум на 20% превышает среднерыночные показатели. Это означает, что устройства на таких батареях смогут работать дольше без подзарядки, а электромобили и дроны — летать и ездить дальше и надежнее даже в условиях Крайнего Севера или суровой русской зимы.

Работы ведутся на современном оборудовании центра, что позволяет проводить исследования на высоком научном уровне. Успех этого проекта может открыть новые возможности для технологического освоения арктических территорий и повысить надежность критически важной техники, для которой мороз до сих пор остается серьезным вызовом.

