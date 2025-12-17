Прощай, аномалия: когда в столицу придут настоящие декабрьские морозы

Фото: [ Первый снег в Химкинском лесу. Белка на дереве/Медиасток.рф ]

По данным синоптика Татьяны Поздняковой, на следующей неделе в столичном регионе ожидается изменение погодных условий. С понедельника, 22 декабря, начнется вторжение холодного воздуха, сообщает RT .

Как отметила специалист, этот день, 22 декабря, станет самым теплым в предстоящем периоде. После этого ветер сменит направление, что ознаменует начало заметного похолодания.

Вторжение холодного фронта, по прогнозу, не принесет существенных осадков. Возможен небольшой снег. Температура как в ночные, так и в дневные часы будет стабильно отрицательной.

К 25 декабря, по предварительным оценкам, ночные температуры в Москве могут достигать -10 °C. При этом погода будет соответствовать декабрьским нормам, хотя и окажется на 1.5–2 °C выше многолетних средних значений. В ближайшие дни, как отмечает синоптик, температура превышает норму на 5–6 °C.

