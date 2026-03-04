«Прощай, Дубай»: турэксперт назвал россиянам альтернативу ОАЭ

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке вынудила туроператоров срочно менять планы российских путешественников. Те, кто приобрел путевки в Объединенные Арабские Эмираты, оказались перед выбором: забирать деньги или отправляться в другие края. О ситуации на рынке туризма URA.RU рассказал представитель тревел-сообщества «Хочу в отпуск» Дмитрий Тарасов.

По словам эксперта, туроператоры сейчас предлагают клиентам несколько вариантов. Первый — аннуляция туров без штрафа и полный возврат средств. Второй — аннуляция с переносом денег на другую заявку, что по времени занимает гораздо меньше. Сами турагенты, признается Тарасов, стараются даже не предлагать и не бронировать направления в ОАЭ, пока ситуация не стабилизируется.

В туристическом сообществе надеются на скорейшее улучшение обстановки в ближневосточном регионе. А пока россиянам рекомендуют обратить внимание на другие маршруты. В фаворитах — Таиланд, Вьетнам и Китай. Эти направления сейчас активно замещают выпавшие Эмираты.

Напомним, ранее соруководитель комитета Российского союза туриндустрии Дмитрий Арутюнов сообщил тревожную статистику: на момент начала военной операции США и Израиля против Ирана в ОАЭ находились около 50 тысяч россиян. Семь тысяч из них уже удалось эвакуировать на родину. Остальным пока приходится либо ждать, либо пересматривать планы на отдых.

Ранее сообщалось, что удар по Ирану обернется подорожанием туров в Таиланд и Вьетнам.