Прощай, Иванович: почему обращение по отчеству скоро уйдет в историю

Традиция использования отчеств в повседневном общении постепенно угасает, в будущем они могут сохраниться преимущественно в официальных документах, заявила РИА Новости доктор филологических наук, профессор НИУ ВШЭ Марина Романова.

По словам эксперта, в настоящее время наблюдается устойчивая тенденция к сокращению сфер применения отчеств. Это связано с общей демократизацией общения и влиянием глобальных цифровых трендов, где преобладает обращение по имени.

"Конечно, в паспорте и других документах отчества останутся, но ситуаций, в которых они нужны, станет меньше. Сегодня мы видим явное стремление к более молодежной, менее формальной коммуникации", – сказала Киселева.

Она отметила, что в профессиональной среде, такой как IT, медиа и креативные индустрии, обращение по имени уже стало повсеместной нормой. Даже в традиционно консервативных областях, включая образование и медицину, все чаще можно наблюдать более неформальный стиль общения, особенно при взаимодействии с молодежной аудиторией.

