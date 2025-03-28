Минимум три человека погибли в Таиланде из-за землетрясения

Минимум три человека погибли из-за землетрясения, произошедшего 28 марта в Таиланде, сообщило агентство Reuters со ссылкой на губернатора Бангкока Чадчарт Ситтипунт.

Ранее в столице Таиланда произошло мощное землетрясение, из-за которого местных жителей и туристов экстренно эвакуировали. Позже стало известно о повторных толчках, произошедших в Бангкоке.

По информации Ситтипунта, погибшие люди находились внутри строящегося здания, которое не выдержало силы землетрясения и обрушилось. Он сообщил, что 81 человек числятся пропавшими без вести.

Премьер-министр Таиланда Пхэтхонгтхан Чинават накануне объявил о введении режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в столице.

Ранее сообщалось, что жители Московской области, отдыхающие в Таиланде, успокаивают своих друзей и родственников, которые обеспокоились сложившейся в королевстве ситуацией.