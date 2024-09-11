Прощание с Масляковым проходит в центре «Планета КВН»

Прощание с Александром Масляковым прямо сейчас проходит в московском центре «Планета КВН». Рядом с гробом, установленным на фоне экрана с фотографиями телеведущего, собираются люди. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

До начала церемонии к «Планете КВН» в столице пришли десятки людей, чтобы проститься с Александром Масляковым. В числе пришедших — Константин Эрнст, Леонид Якубович, Владислав Третьяк, братья Запашные, Ольга Картункова и другие известные личности. Многие приносят цветы.

Людей начали пускать в зал для прощания с телеведущим.

Основатель КВН ушел из жизни 8 сентября на 82-м году. Причиной его смерти стал рак легких.

Ранее сообщалось, что церемония прощания с Масляковым состоится в «Планете КВН» 11 сентября.