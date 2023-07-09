«Проще предотвратить, чем вылечить»: стоматолог рассказала, как избежать проблем с зубами

Поход к стоматологу часто омрачается достаточно высокими ценами на ту или иную процедуру. Из-за этого многие пациенты стараются сэкономить, зачастую не думая о том, как это повлияет на качество оказанной услуги.

Врач-стоматолог Диана Левчук рассказала, как можно сэкономить на лечении зубов, не навредив здоровью.

«Один из способов сэкономить деньги — это выбрать клинику с подходящей вам ценовой категорией. В дорогих медучреждениях не бывает дешевых материалов или лечебных процедур. Перед тем, как приходить в клинику, узнайте примерный порядок цен, с какими материалами и технологиями они работают, а дальше примите решение — что вам подойдет больше», — пояснила Левчук корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

А самый лучший способ сэкономить на лечении у стоматолога — своевременно, хотя бы раз в полгода посещать врача и консультироваться с ним насчет своих проблем.

«Потому что намного проще предотвратить возникновение заболеваний, чем вылечить их», — добавила врач.

На каких процедурах у стоматолога ни в коем случае нельзя экономить, читайте здесь.