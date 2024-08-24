Прошел год — Пригожин умер или нет? Почему вокруг главы ЧВК «Вагнер» строят теории и сколько раз он уже «погибал»

Еще в 2023 году, спустя буквально несколько дней после крушения самолета, в котором находился предприниматель и глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, вокруг его личности начали появляться мифы о том, что крушение подставное, а бизнесмен жив.

В Сети разлетелись самые разные версии развития событий. Подробнее о них — в материале «Подмосковье сегодня».

Второй самолет

Слухи о том, что Евгений Пригожин все-таки жив, были спровоцированы рядом заявлений политологов и журналистов, признанными иноагентами на территории РФ. Дополнительной мотивацией стал факт того, что тела погибших в авиакатастрофе не смогли идентифицировать. И опознание по ДНК не изменило ситуацию.

Первым о том, что глава «Вагнера» жив и «будет мстить», заявил Валерий Соловей*. По его словам, секретные источники якобы рассказали о втором самолете, на который сел предприниматель, так как знал о покушении.

Умирал не единожды

Появление мифов неудивительно и потому, что Пригожин уже дважды имитировал свою смерть. Первый раз — 11 октября 2019 года при крушении самолета в Конго, а причиной второй смерти стали обстрелы в Луганской области в августе 2022 года.

На фоне слухов о возможном выживании Пригожина в Сети долгое время разлетались кадры из разных городов, в том числе Африки, на которых изображен мужчина, очень похожий на главу «Вагнера».

Поддержало мифы и то, что могилу предпринимателя залили бетоном. Это породило слухи о страхе возможной «проверке» останков Пригожина.

Ранее «Подмосковье сегодня» открыло интересные факты из биографии главы «Вагнера».

*Признан в России иностранным агентом