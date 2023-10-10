«Прошла стадия адаптации»: в России не прогнозируется волна массовых беспорядков из-за войны

Тревожных новостей о войне в Израиле с каждым днем становится все больше. Каждое утро люди с ужасом открывают новостные ленты. В голове крутится миллион мыслей, беспокойство охватывает все сильнее.

Несмотря на то, что события касаются всего мира, эксперты уверены: именно россияне лучше всех научились справляться со стрессом, поэтому ожидать волны преступлений или массового неадекватного поведения не стоит. В этом также уверена клинический психолог Полина Токарева.

«У нас прошла стадия адаптации к тревожащим новостям. Мы привыкли к быстро меняющемуся миру, насколько это возможно. В России точно не будет никакой волны насилия, вызванной тревогой в обществе. Конечно, в Израиле и Палестине совершенно другая обстановка», — заявила Токарева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

А тем, кто чувствует повышенную тревогу и не может оторваться от просмотра новостных пабликов, психолог дала совет.

«Нужно определиться с собственным кругом ответственности и проживать свою жизнь. Человеку нужно концентрироваться на том, что он может контролировать, и на том, за что он в ответе», — подчеркнула собеседница издания.

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