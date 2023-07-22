«Просите убежища, пока можете»: европейцы посоветовали Подоляку бежать от западных союзников

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк в социальных сетях заявил, его стране крайне необходимо получить больше оружия и военной техники от мировых союзников, а Польше, по мнению политика, важно вступить в конфликт, чтобы защитить Сувальскую щель.

Европейцы в комментариях к публикации Подоляка подчеркнули, что советник Зеленского постоянно стремится высказаться о союзниках в негативном ключе. Также юзеры посоветовали Подоляку искать убежище.

«Вы, кажется, считаете себя злым влиятельным лицом. Вечно пытаешься напакостить. Заставить Запад почувствовать себя неуверенно»; «Беги, они идут за тобой. Просите убежища, пока можете. Тюрьма гораздо лучше естественного исхода для всех виновных и исполнителей военных преступлений», — пишут европейцы.

Один из пользователей потребовал от Подоляка перестать втягивать в конфликт Украины другие страны. Иначе, по мнению комментатора, переехавших в Европу украинцев ждут неприятности.

«Польша в НАТО, ты нет. Занимайтесь своими делами и даже не пытайтесь еще раз втянуть Польшу в свой конфликт. Если вам это как-то удастся — поверьте мне — жизнь украинцев в Польше станет совсем несчастной. Польские футбольные болельщики уже гоняются за украинцами на улицах многих польских городов», — отметил пользователь.

Ранее украинцы назвали киевский режим самой большой проблемой страны после слов Подоляка о НАТО.