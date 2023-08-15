«Просите все, что хотите»: экстрасенс объяснил, как правильно притянуть любовь и богатство в Черное новолуние

В новолуние многие эзотерики и простые люди, заинтересованные в успехе, совершают обряды и духовные практики. Данный астрологический период, по словам специалистов, вызывает большой энергоподъем в человеке. Самое главное — направить это в нужное русло.

Участник «Битвы экстрасенсов» Юлий Котов поделился ритуалом, с помощью которого можно привлечь в свою жизнь финансовое благополучие и любовь.

«Дома, например, можно сесть по направлению к Луне, зажечь восковую свечу и предложить этот огонь Луне», — поделился эзотерик с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Во время ритуала Котов посоветовал искренне озвучить Луне все свои желания. С небесным телом необходимо общаться уважительно, тогда оно будет благосклонно.

«Попросите у нее все, что вы хотите. Например, любовь или финансы. Скажите: «Энергия луны, дай мне это, пожалуйста! Помоги мне наполниться силой!» — добавил ясновидящий.

Ритуал необходимо правильно и эффективно завершить.

«Нужно дать свечке догореть, а огарок отнести на улицу и положить под дерево», — подытожил экстрасенс.

Ранее выяснилось, кто особенно активизируется в Черное новолуние.