«Просите все, что хотите»: экстрасенс объяснил, как правильно притянуть любовь и богатство в Черное новолуние
Экстрасенс Котов раскрыл секрет привлечения разных благ в новолуние
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В новолуние многие эзотерики и простые люди, заинтересованные в успехе, совершают обряды и духовные практики. Данный астрологический период, по словам специалистов, вызывает большой энергоподъем в человеке. Самое главное — направить это в нужное русло.
Участник «Битвы экстрасенсов» Юлий Котов поделился ритуалом, с помощью которого можно привлечь в свою жизнь финансовое благополучие и любовь.
«Дома, например, можно сесть по направлению к Луне, зажечь восковую свечу и предложить этот огонь Луне», — поделился эзотерик с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Во время ритуала Котов посоветовал искренне озвучить Луне все свои желания. С небесным телом необходимо общаться уважительно, тогда оно будет благосклонно.
«Попросите у нее все, что вы хотите. Например, любовь или финансы. Скажите: «Энергия луны, дай мне это, пожалуйста! Помоги мне наполниться силой!» — добавил ясновидящий.
Ритуал необходимо правильно и эффективно завершить.
«Нужно дать свечке догореть, а огарок отнести на улицу и положить под дерево», — подытожил экстрасенс.
Ранее выяснилось, кто особенно активизируется в Черное новолуние.