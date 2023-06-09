«Проснулась счастливая, думала, что он хочет сделать сюрприз»: мама бойца СВО во сне увидела уже мертвого сына

Матери лучше других знают, как тяжело ждать ребенка с передовой. Каждый день без него тянется вечность, и многие живут лишь ожиданием отпуска. Так было и с Мариной Россохиной из Кировской области, которая проводила на СВО своего сына Алексея.

Леша погиб в танковом бою 18 июля под селом Золотаревка в ДНР, но мама об этом не знала. В этот самый день она вышла в отпуск, хотела успеть сделать ремонт к приезду сына.

«Он мне приснился в ночь с 20 на 21 июля и сказал лишь: «Мама, я еду домой». Но во сне он был другой, не улыбался и смотрел в одну точку. Я не поняла, что он имел ввиду. Проснулась очень счастливая, ведь думала, что он хочет мне сделать сюрприз. Я стала всем звонить и говорить, что мой Леша едет домой. Готовилась к его приезду», — утирает слезы мать.

А в пятницу 22 июля к Марине после работы зашла ее подруга, и ей на телефон стали писать из их конторы, интересоваться личной жизнью Россохиной. Тогда женщина очень рассердилась и позвонила сама.

«Хотела устроить им, мол, если интересна моя личная жизнь, то спросите у меня. И вот я набрала номер заведующей, она взяла трубку. Я еще не успела даже рот открыть, а она мне сразу говорит: «Марина, прими мои соболезнования». Я заорала на нее, кричу: «Какие соболезнования?!», а она молчит», — пересказывает ту беседу Россохина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Марина кричала, кричала, а коллега молчала. Потом Марина сказала только одно слово: «Леша?», а та ответила: «Да». Подруги по работе думали, что Россохину уже уведомили, но она еще не знала.

«Сказали, что якобы из части мне уже позвонили, но мне никто не звонил. Я помчалась в военкомат, а там они уже собирались ко мне, чтобы вручить извещение. Это было по времени примерно около 15:00, а на следующий день, 23 июля, ровно в 06:00 сына привезли домой», — говорит женщина.

Ранее мы рассказывали, что Алексей Россохин с детства мечтал стать военным.