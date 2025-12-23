Проснулся не с той лапы: крокодил устроил пробежку со случайным прохожим

В Австралии на набережной реки Росс произошел инцидент, едва не закончившийся трагедией. Местный житель Брэндон Льюис во время утренней пробежки столкнулся со взрослым крокодилом, который устроил за ним погоню. Об этом сообщает Townsville Bulletin, передает Лента.ру.

Инцидент произошел ранним утром, когда 45-летний житель Таунсвилла совершал свою обычную пробежку. Остановившись, чтобы заснять на телефон рассвет, мужчина заметил в траве на берегу реки крупную рептилию. Приблизившись на опасное расстояние, он начал снимать животное. В этот момент крокодил, предположительно гребнистый или пресноводный вид, внезапно бросился в погоню за человеком.

По словам Брэндона Льюиса, хищник продемонстрировал неожиданную скорость передвижения по суше. Мужчине удалось избежать нападения благодаря быстрой реакции и сохранению дистанции. Весь инцидент был зафиксирован на камеру мобильного телефона. Сам Льюис признался, что, споткнись он во время отступления, встреча могла бы закончиться фатально.

Специалисты по дикой природе прокомментировали ситуацию, отметив, что такое поведение крокодила может быть связано с защитой территории или гнезда в брачный период. Власти рекомендуют жителям и туристам соблюдать осторожность вблизи водоемов северного Квинсленда, где обитают эти рептилии.

