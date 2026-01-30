«Проснулся в поезде без бровей»: друзья жениха жестоко подшутили над ним на мальчишнике

Пользователь Reddit рассказал историю жестокой мести, которую друзья устроили жениху накануне его свадьбы. По словам автора, жених славился задиристым и хитрым характером, а также тем, что изменял своей невесте с подругами этих самых друзей.

План мести был тщательно продуман. На мальчишнике друзья сильно напоили жениха, подмешав в его пиво водку и снотворное. Когда тот отключился, они сбрили ему обе брови, сняли штаны и отвезли на вокзал. Трезвый участник этой акции купил билет и посадил еще спящего жениха на поезд, следующий в пункт назначения, расположенный в 300 км.

Жених пришел в себя уже в пути. Ему удалось сойти с поезда на одной из станций и добраться до своего города на попутных машинах. На собственную свадебную церемонию он прибыл в самый последний момент, едва не опоздав, и предстал перед гостями и невестой без бровей.

Эта жесткая шутка имела серьезные последствия. После свадьбы молодая пара полностью прекратила общение с инициаторами розыгрыша. Брак, начавшийся с такого скандала, продержался не больше года. Автор истории предположил, что жених, судя по всему, снова начал изменять своей супруге.

