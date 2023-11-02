Проснутся вулканы, обрушатся горы: каким будет наступающий 2024 год

Уходящий 2023 год принес невиданные по своей мощи природные катастрофы: землетрясения в Турции, унесшие тысячи жизней, тайфуны в Китае, которые вызвали мощные наводнения, и, конечно, жара, от которой пострадали многие жители европейских стран.

Не обошли природные катаклизмы и Россию. Так, лесными пожарами в Якутии было выжжено почти 360 гектаров земли, сильно пострадал от наводнений Краснодарский край — июльский ливень привел к затоплению машин и первых этажей домов в Туапсе и Джубге.

Известная ясновидящая Инна Мишина заявила, что 2024 год принесет еще больше опасностей. По ее словам, миру нужно приготовиться к новым землетрясениям, наводнениям, оползням и пожарам.

Космический объект

«В 2024 году проснутся некоторые вулканы. Будет страшная угроза для людей, я вижу массовую эвакуацию. Ближе к лету 2024 года по планете прокатится новая волна землетрясений — количество человеческих жертв будет исчисляться тысячами», — рассказала ясновидящая интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Помимо землетрясений, во многие страны придет большая вода, уверена экстрасенс.

«Мощные цунами, которые сформируются над морями, принесут наводнения в страны Европы. Их может спровоцировать объект, упавший из космоса — вероятно, обломок метеорита», — добавила Мишина.

Гнев земли

Особенно сильно гнев земли почувствуют на себе страны Ближнего Востока и Африки, отметила ясновидящая.

«В Марокко, Израиле и Египте будут чудовищные землетрясения, очень много людей погибнет и пострадает. Может начаться гуманитарная катастрофа. Будет нашествие ядовитых насекомых в этих странах, ученые не будут знать, как их уничтожить», — пояснила Мишина.

В Китае начнут рушиться горы из-за мощных оползней. Стихия сравняет с землей множество храмов. Високосный 2024 год войдет в историю как один из самых тяжелых годов 21 века, заключила собеседница издания.

Ранее ясновидящая Мишина предсказала начало третьей мировой войны.