«Простимулирует разработчиков»: выяснилось, почему Apple разрешила покупки в российских приложениях

Компания Apple разрешила российским разработчикам включить оплату в приложениях через сторонние платежные системы для своих пользователей. Об этом сообщило издание «iPhones.ru».

Эксперт по технологиям Сергей Журавлев рассказал, с чем может быть связано такое решение корпорации.

«Вероятно, это следствие давления со стороны разработчиков и регулирующих органов, включая антимонопольные службы. Требовательность к более открытой и справедливой экосистеме мобильных приложений растет», — пояснил Журавлев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, разработчики хотят иметь больше контроля над своими приложениями, а следовательно — и над доходами.

«В России крупное сообщество разработчиков, и сотрудничество с ними может быть взаимовыгодным. Позволив использовать внешние методы оплаты, Apple простимулирует разработчиков создавать приложения для iOS и Mac», — отметил собеседник.

Журавлев считает, что решение будет способствовать росту экосистемы Apple. При этом могут появиться новые вызовы: обеспечение безопасности данных и защита личной информации пользователей.

«Apple, вероятно, будет строго регулировать и контролировать внешние ресурсы, чтобы обеспечить безопасность и доверие пользователей. Но с другой стороны, у пользователей появится больше выбора и, возможно, более выгодные условия оплаты», — предположил эксперт.

Также, по мнению собеседника, решение компании улучшит ее репутацию. Пользовательский опыт станет приятнее и удобнее, а продукция Apple — привлекательнее.

Ранее мы рассказали, как мастера обманывают клиентов при ремонте смартфонов.