Проститься с убитой ВСУ военкором Анной Прокофьевой пришли тысячи людей

В столице началась церемония прощания с военным журналистом Первого канала Анной Прокофьевой. Траурная церемония проходит на Троекуровском кладбище, сообщает корреспондент издания «Подмосковье сегодня».

На траурную церемонию пришли десятки коллег — представителей средств массовой информации, как столичных, так и федеральных.

Венки прислали президент Российской Федерации, различные средства массовой информации, а также военные формирования, такие как «Ветераны» и «Викинг».

Кроме того, много простых людей, которые нескончаемым потоком идут на Троекуровское кладбище сказать последние прощальные слова отважной журналистке, убитой украинскими боевиками.

В среду, 26 марта, Прокофьева трагически погибла в Белгородской области, подорвавшись на вражеской мине.