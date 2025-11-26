Просто добавь воды: как мечты о русалках превратились в новый фитнес-тренд Подмосковья

В бассейнах Московского региона набирает популярность необычный вид физической активности — мермейдинг, или русалочье плавание. REGIONS выяснил у тренера по плаванию Дарьи Боковой и врача Надежды Чернышовой подробности об этом виде спорта и рисках, которые он несет.

Русалочье плавание — направление, сочетающее элементы фридайвига (ныряния без акваланга на задержке дыхания), хореографии и театрального искусства, позволяет исполнить детскую мечту многих женщин. Как отмечает врач-терапевт Надежда Чернышова, интерес к этому занятию не имеет возрастных границ: иногда на тренировки приходят даже женщины старше 60 лет, желающие освоить необычный стиль и сделать эффектные фотографии.

По словам мастера спорта и пятикратной чемпионки России по синхронному плаванию Дарьи Боковой, импульсом для создания собственной школы послужил личный интерес и растущий спрос. Как сообщает тренер, именно направление русалочьего плавания собирает больше всего заявок от девушек в возрасте от 20 лет и старше, опережая по популярности классическое и синхронное плавание.

С физиологической точки зрения, как утверждает Дарья Бокова, этот вид активности приносит комплексную пользу. Волнообразные движения в моноласте — специальном хвосте, объединяющем обе ноги, — развивают мускулатуру спины, пресса, бедер и ягодиц. Тренировка улучшает осанку, повышает подвижность грудного отдела позвоночника и мягко укрепляет сердечно-сосудистую систему, поскольку водная среда исключает ударную нагрузку на суставы. Помимо физических преимуществ, спортсменка акцентирует мощный психологический эффект от воплощения давней мечты и ощущения собственной грации.

Медицинский взгляд на это увлечение, согласно комментарию врача-терапевта, в целом позитивен, но сопряжен с важными оговорками. Она подтверждает, что русалочье плавание задействует все группы мышц, развивая силу и гибкость, однако приравнивать его к полноценной спортивной нагрузке не стоит. Для серьезного физического развития, по ее словам, больше подходят классические виды плавания. При этом ключевым условием безопасности она называет обязательное присутствие профессионального инструктора.

Что касается противопоказаний, то, по информации от тренера Дарьи Боковой, к занятиям не допускаются люди с серьезными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гипертонией, эпилепсией, а также со свежими травмами опорно-двигательного аппарата. Беременность, начиная со второго триместра, также является препятствием. Врач Надежда Чернышова добавляет в этот список даже незначительные пороки сердца, заболевания центральной нервной системы, склонность к паническим атакам, простудные заболевания и любые сроки беременности. Как подчеркивает специалист, погружение под воду с задержкой дыхания рекомендовано исключительно здоровым людям.

