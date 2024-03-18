«Просто молитесь за меня»: упавшая с высоты в Новосибирске гимнастка цирка вышла на связь

Гимнастка Елизавета Чумакова, сорвавшаяся с высоты во время шоу Гии Эрадзе в Новосибирске, пообщалась с журналистами «Газета.ру» . Она опровергла множество слухов о своем состоянии, которые распространились в соцсетях и СМИ.

Артистка цирка подтвердила, что после падения получила травмы. Вот только она не подтвердила многую информацию из изданий, которая распространилась после инцидента. Например, некоторые писали о возможной инвалидности и конце карьеры девушки, а также приписывали ей переломы, которых она не получала.

Чумакова подчеркнула, что консилиум врачей не поставил ей окончательный диагноз. Ее осмотрели как минимум три врача, и каждый высказал свое мнение. Плюс ко всему, у гимнастки спортивное тело, которое отреагировало по-своему.

«Я понимаю, что заплатила высокую цену за ошибку, и твердо настроена на полное восстановление. <...> Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь. Поэтому, пока «не прыгну», просто молитесь за меня так, как это принято в вашей вере, верьте в мое восстановление и не торопите никуда. Я никого не виню в произошедшем. Я в манеже уже давно, и, как иногда случается в рутинной деятельности, потеряла бдительность. Настолько была уверена в себе, что судьба решила мне напомнить, «кто в доме хозяин». Я получила очень дорогой урок, и, надеюсь, что молодые артисты так же на моем примере сделают выводы, чтобы не повторять моих ошибок», — заключила Елизавета.

Напомним, что акробатка сорвалась во время выполнения трюка с кольцом на шоу «Королевский цирк» Гии Эрадзе. После падения блондинка была в сознании. Ее оперативно госпитализировали, обследовали и оставили под наблюдением новосибирских специалистов.