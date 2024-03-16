В Новосибирске гимнастка сорвалась с высоты на глазах у зрителей

В Новосибирске цирковая гимнастка сорвалась с кольца на высоте во время выполнения трюка без страховки. Она рухнула на арену на глазах у многочисленных зрителей. Об инциденте сообщает Baza.

Инцидент произошел на шоу «Королевский цирк Гии Эрадзе» в Новосибирске. 25-летняя акробатка показывала мастерство воздушной гимнастики с коллегами. Судя по видео, мужчина поднимался ввысь на палке, а ногами держал кольцо. За него ступнями зацепилась молодая гимнастка, которая показывала элементы трюка. В какой-то момент ей нужно было подняться и зацепить руками кольца, но неожиданно ее руки просто соскользнули.

Девушка сильно ударилась после падения с высоты, но осталась в сознании. Она попыталась подняться, однако не смогла. Уже в больнице выяснилось, что теперь карьеру циркачки придется приостановить: гимнастка получила переломы пяток и тазобедренного сустава. Как уточнил народный артист Эдгар Запашный в личном блоге, повреждения незначительные.

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