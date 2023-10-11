«Просто так не отстанут»: как живут жители приграничных с Украиной территорий

Украинцы отчаянно сопротивляются и продолжают атаковать территории России с помощью дронов и ракет. Больше всего достается приграничной с Харьковской Белгородской области — ее достать проще всего. Сегодня появилась информация, что окраина Шебекино вновь оказалось под обстрелом.

За прошедшие сутки подвели итог: по хутору Марьино зафиксировано три прилета. Также ВСУ обстреляли минометом автомобильный пункт пропуска Шебекино, куда направили четыре снаряда. Также там сбили дрон-камикадзе. К счастью, никто не пострадал, разрушений нет.

«А я уж и правда повелся на версию о том, что события в Израиле оттянут на себя злодеяния америкосов. Нет, от нашей страны они просто так не отстанут», — сказал местный житель Александр Д. в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Обстрелы не остаются без последствий: снаряды прилетают в дома, хозпостройки и разрушают коммуникации. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время вечернего прямого эфира рассказал землякам, как власти решают эти проблемы.

«Компенсацию за частично потерянное имущество получили все люди, которые имеют постоянную прописку на этих территориях. И еще около четырех тысяч человек без прописки, но проживающие на местах, также получили деньги. Сначала мы восстанавливаем жилые дома, а потом хозпостройки и заборы», — отметил Гладков.

Губернатор добавил, что работы проводят там, где нет обстрелов. Власти стараются максимально контролировать ход работ.

Ранее мы писали, что Запад непублично накажет Киев за обстрел завода в Шебекино.