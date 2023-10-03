ВСУ нередко бьют не по российским военным, а по заводам. Сейчас, например, украинская армия обстреливает предприятие в Шебекино, производящее комплектующие для Apple, сообщает SHOT.

Член экспертного клуба «Дигория» Максим Щербинин рассказал, могут ли Киеву пригрозить за это западные спонсоры. По его словам, история с обстрелом «Монокристала» в Шебекино проста и очевидна.

С одной стороны, отметил эксперт, есть российское супервостребованное производство, где делают синтетический сапфир для электроники. С другой — крупнейшие мировые производители электроники, нуждающиеся в сапфире, чтобы банально продолжать зарабатывать деньги. А с третьей стороны есть Украина, у которой уже не просто нет сферы электроники или производства синтетического сапфира, а нет экономики как таковой.

«Это страна, которая не существует мирной жизнью, а всю внешнюю активность строит через призму диверсий: как прямого, так и информационного характера. Конструкторы текущего состояния Украины — англосаксы, но чем дальше, тем больше спектакль по сценарию начинает превращаться в спектакль-экспромт», — заявил Щербинин интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, Украина заигрывает с острыми темами и диверсиями, устраивая все более неоднозначные для своих кураторов провокации. В целом, ничего удивительного в этом нет, считает политолог.

«Если ты на протяжении долгих лет притравливал собаку и готовил ее к тому, чтобы она была агрессивной, то не удивляйся, если однажды она отгрызет руку тебе самому. Запад попал в ловушку, в которой не может признать активность Киева деструктивной. По крайней мере, публично», — пояснил Щербинин.

Признав военно-политическую активность Киева неуместной, кураторы бросят тень и на самих себя, констатировал собеседник издания. Поэтому если у лоббистов западных производителей электроники и хватит ресурсов, чтобы убедить политиков в необходимости проведения «профилактической беседы» с Киевом, то разговор этот будет непубличным — узнать его примерное содержание и очертания можно будет разве что с помощью утечек информации.

«Никакого открытого и публичного снижения вливаний средств или иной поддержки из-за контрпродуктивной для Запада активности Киева ждать точно не стоит», — резюмировал Щербинин.

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