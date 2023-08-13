«Просто выходим на улицу и ждем»: жители Рубежного рассказали, как спасаются от обстрелов ВСУ

Россияне стараются помогать жителям Донбасса и защитникам нашей Родины, кто находится на передовой. Для людей в ДНР и ЛНР ежедневные обстрелы уже стали нормой. И волонтерам, которые приезжают к передовой с посылками из других регионов, страшно видеть, как выживают в Новороссии.

О том, как сложился быт у жителей городка неподалеку от линии соприкосновения, нам рассказал депутат городского округа Химки Артур Каримов.

«Когда мы проехали через Лисичанск, куда нас запустили только по просьбе комендатуры, то приблизились к Северодонецку. Там нас ждали знакомые ребята. Нас лично встретил заместитель начальника комендатуры с позывным Манул. Дальше мы вместе поехали в город Рубежное», — рассказывает Каримов.

Все эти населенные пункты являются закрытыми, просто так туда не попасть, добавляет наш собеседник. Уже в рубежном подмосковные посланцы зашли в комендатуру, где помылись и привели себя в порядок с дороги.

«А рядом с комендатурой стоит жилой дом, по которому постоянно идут обстрелы с украинской стороны. Раз в неделю точно происходят прилеты, но люди держатся. Там живет и Манул со своей семьей. Как он сказал, «мы просто выходим на улицу и ждем, когда успокоится», — выражает удивление Артур в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам местных, прилеты у них начинаются с где-то с 10-ти утра и до пяти-семи часов вечера. ВСУ постоянно стреляют в их сторону.

«Сам Манул с самого начала, с 2014 года, занимается отстаиваем своих территорий. Он уроженец Луганска, а сейчас служит в комендатуре. Он нас везде сопровождал и рассказывал, как спасаются люди и организовывают безопасность города Рубежное», — делится Каримов.

Ранее мы рассказывали, как депутаты приехали на передовую, чтобы поздравить бойца с днем рождения.