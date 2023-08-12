«Скрижаль с молитвами»: подмосковные активисты вновь привезли помощь в Донбасс

Подмосковные активисты вновь пришли на помощь мирным жителям Донбасса и привезли гостинцы нашим бойцам. Неделю назад к линии соприкосновения направились депутат Госдумы Александр Спиридонов и депутат городского округа Химки Артур Каримов.

Посланцы из Московской области проехали по маршруту Луганск — Лисичанск — Северодонецк — Рубежное. Это закрытые города, буквально в нескольких километрах от линии соприкосновения. Спиридонов и Каримов побывали в комендатуре и передали посылки ее сотрудникам, а также на распределительный центр. Там оперативно раздают привезенное по боевым позициям.

«Мы привезли технику. Целенаправленно для некоторых бойцов передали тепловизоры, бинокли, маскировочные сети. Мы собрали пожелания от бойцов, которые сейчас защищают наше Отечество и находятся на передовой. Будем приезжать еще», — пообещал Артур Каримов в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

На передовой подмосковные активисты знают уже многих. Например, у одного командира с позывным Кремль был день рождения, и ему подарили памятную скрижаль с молитвами. Местным жителям тоже привезли около полутора тонн гумпомощи.

Эта поездка состоялась в рамках большой гуманитарной программы под названием «Миссия добра». Сейчас химкинская администрация совместно с депутатом ГД Спиридоновым будет собирать дополнительную поддержку бойцам.

«Каждый работает на своем уровне. Александр Юрьевич — при поддержке Госдумы, а я — на уровне Совета депутатов Московской области и городского округа Химки», — сообщил Каримов.

Ранее мы рассказывали, как химкинские депутаты помогли детям Донбасса подготовиться к новому учебному году.