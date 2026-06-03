Обычная шариковая ручка и тетрадный лист могут оказаться эффективнее многих лекарств в борьбе со старением мозга. Масштабные научные исследования подтверждают: регулярное письмо от руки снижает риск деменции почти на 40% и отсрочивает болезнь Альцгеймера в среднем на пять лет.

Миллионы людей по всему миру боятся старости не из-за морщин или седины. Главный страх — потерять себя, утратить память и ясность мысли. И если раньше казалось, что с этим не справятся даже дорогие препараты, то наука предлагает неожиданно простой рецепт. И он стоит копейки.

Координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев в беседе с RuNews24.ru объяснил механизм, который стоит за этой магией простых записей. Секрет — в так называемом «когнитивном резерве». Проще говоря, это запас прочности человеческого мозга. И чем активнее его тренировать, тем дольше удастся сохранять рассудок ясным.

Цифры, которые приводит эксперт, впечатляют даже скептиков. Те, кто регулярно занимался «продвинутой грамотностью» (ведение дневников, написание писем, работа за компьютером и обучение), снижали риск заполучить деменцию на 9–11%. Но это только начало. Другие научные работы демонстрируют еще более драматичный эффект: письмо от руки уменьшает угрозу развития слабоумия почти на 40%. А систематические записи в личном дневнике способны отодвинуть болезнь Альцгеймера в среднем на пять лет.

Почему ручка лучше клавиатуры

Дело не в самом тексте, а в том, как мозг работает в процессе письма. Когда человек выводит буквы на бумаге, активируются уникальные зоны, отвечающие за память, мелкую моторику и речь. Это не механическое действие, а комплексная нейробическая тренировка, которую не заменит даже самый быстрый набор на клавиатуре.

Побочные эффекты, о которых молчат в аптеках

Ведение дневника бьет не только по деменции, но и по целому букету возрастных проблем.

Исследования подтверждают: у тех, кто регулярно изливает мысли на бумагу, реже обостряются хронические заболевания. Укрепляется иммунитет, снижается болевой синдром. Фиксация тревожащих идей помогает справляться со стрессом, снижая уровень кортизола — того самого гормона, который медленно, но верно разрушает организм.

А Гарвардский университет добавил последний, самый весомый аргумент. Люди, ведущие так называемые «дневники благодарности» (записывающие то, за что они признательны жизни), демонстрируют риск смертности от всех причин на 9 процентов ниже, чем те, кто игнорирует эту привычку.

«Помните, ведение дневника — это не просто хобби. Это доказанный способ сохранить ясность ума, продлить жизнь и сделать ее счастливее», — резюмировал Крастелев.

Ранее сообщалось, что студенты МФТИ создали цифровую сиделку для больных Альцгеймером.