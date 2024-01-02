«Простой и вкусный коктейль»: врач назвал лучший напиток от похмелья
Врач Асанов призвал не пить рассол и кофе при похмелье
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Заведующий взрослой поликлиникой Видновской КБ Тимур Асанов рассказал, какие напитки помогут прийти в себя после бурного праздника. Слова специалиста приводит пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
В первую очередь терапевт посоветовал отказаться от алкоголя. Употребление спиртного может вызвать дополнительное обезвоживание и усилить похмелье.
«Можно себе приготовить простой и вкусный коктейль, который поможет не только прийти в себя после вчерашнего, но и провести день продуктивно. В стакан свежевыжатого апельсинового сока добавьте пару столовых ложек меда, размешайте в блендере и пейте охлажденным», — сказал Асанов.
По желанию в этот напиток можно добавить цедру лимона, указал терапевт. Он также отметил, что чай и кофе являются не самыми лучшими напитками при похмелье. По словам специалиста, кофе повышает давление, поэтому может сделать головную боль еще сильнее, такое же действие у крепкого чая.
Рассол тоже следует пить с осторожностью, поскольку в нем содержится уксусная кислота, которая и так есть в крови после употребления спиртного. Квас же лучше употреблять домашний — без консервантов и ароматизаторов.
Терапевт подчеркнул, что лучший способ избежать похмелья — совсем отказаться от алкоголя.
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