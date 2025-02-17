Простой насморк у мальчика из Липецкой области обернулся дыркой в черепе

По информации, опубликованной в местных средствах массовой информации, в Елецкую городскую больницу был доставлен 15-летний подросток с симптомами, включающими высокую температуру, рвоту и головокружение. У пациента также наблюдались эпизоды потери сознания и судороги. Родители сообщили, что эти симптомы возникли после перенесенного ранее ОРВИ.

Мальчика в срочном порядке госпитализировали в областную больницу. Результаты компьютерной томографии показали, что у ребенка началось гнойное воспаление головного мозга.

Инфекция проникла в мозг через полость носа и околоносовые пазухи.

Сначала ребенку провели курс интенсивной антибактериальной терапии, а затем провели операцию по удалению абсцесса из черепной коробки. Теперь пациенту предстоит долгий период восстановления.

Ранее сообщалось, что врачи Московского областного онкологического диспансера успешно провели операцию по удалению опухоли на нижней губе у 64-летнего пациента. Мужчина обратился за медицинской помощью, когда из-за опухоли ему стало трудно разговаривать и есть. Он пытался лечиться народными средствами в течение года, но это не дало результатов. После обследования врачи обнаружили у пациента рак красной каймы нижней губы. Была назначена операция, в ходе которой требовалось не только удалить опухоль, но и сохранить функции лица.