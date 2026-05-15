Простые фразы ломают психику: родителям напомнили, как поддержать ребенка перед ЕГЭ

ЕГЭ приближается, и в российских семьях начинается традиционный предэкзаменационный психоз. Родители теряют сон, аппетит и собственное лицо, а заодно рискуют свести с ума подростка, который и так напуган. Семейный психолог Екатерина Маденко в беседе с KP.RU составила памятку для взрослых: как перестать дергать ребенка, не нагружать его своей тревогой и что делать, если экзамен все-таки провален. Парадокс, но в момент ЕГЭ дети справляются лучше, чем родители рядом с ними.

За три-пять дней до экзамена пора остановиться. Перестать спрашивать «ты повторил?», подсовывать варианты ЕГЭ и рассказывать про знакомого, который не сдал. Все, что ребенок выучил, уже в его голове. Задача родителя — создать атмосферу отдыха: сон, еда, прогулки. «Режим тишины» с занавешенными окнами пугает сильнее самого экзамена.

Когда подросток говорит «я тупой, все кончено», это не информация о способностях, а сигнал бедствия. Не надо спорить («ты умный!»). Лучше признать чувства: «Я вижу, как тебе тяжело». Потом можно молча посидеть рядом, налить чаю. И только затем перейти к делу: «Давай посмотрим, что мы можем сделать сегодня».

Безразличие подростка — та же тревога, только спрятанная глубже. Не штурмовать защиту, а просто быть рядом без давления: совместный ужин, прогулка, фильм. Когда ребенка не атакуют, он сам начнет говорить о том, что его мучает.

Утром перед экзаменом нельзя говорить «не подведи», «мы на тебя надеемся», «помни, сколько мы вложили». Лучше сказать: «Что бы ни случилось, ты остаешься нашим сыном (дочерью). Жизнь после экзамена продолжится, и мы будем рядом». Это снимает груз, который мешает думать.

Подростки совершают непоправимое после ЕГЭ не потому, что плохо сдали, а потому что провал означает для них потерю любви родителей. Задача взрослых — донести: оценка не равна человеку.

Если результат хороший, радоваться без чрезмерности, чтобы не закреплять идею «меня любят за достижения». Если плохой — первая реакция определяет все. Не вздыхать, не хвататься за голову. Сказать: «Я с тобой. Мы разберемся». Разбор полетов — через день. Пересдать можно почти все. Восстановить отношения с подростком — сложнее.

Дети считывают родительское состояние тоньше детектора. Если руки трясутся, ребенок верит им, а не словам. Начинать нужно с себя. Признаться: тревога — не только за ребенка, но и за свой образ перед окружающими. Не нагружать подростка своей тревогой. Поддержку искать у партнера, подруги, психолога.

Для экстренной самопомощи психиатр Александр Мещеряков советует простые упражнения: обнять себя за плечи и покачать; выписать тревоги на листок и сжечь; представить себя мокрой собакой и стряхнуть воду; посмотреть на детское фото и напомнить себе: столько пережили — справимся и с этим.

