Российские туристы сообщили о появлении зуда и высыпаний во время отдыха на курортах Вьетнама. Жалобы поступили от гостей Нячанга и Дананга, где отдыхающих начали массово кусать насекомые. Пострадавшие утверждают, что укусы появляются после купания в море, прогулок по песку и пребывания на пляже, пишут пострадавшие, пишет МК .

По словам туристов, вечером симптомы усиливаются: зуд становится сильнее, а у части отдыхающих возникает слабость, похожая на простудное недомогание. Некоторые отдыхающие заявили, что раздражение возникает даже после пребывания в отелях высокого класса, что говорит о широком распространении насекомых.

Причиной дискомфорта туристы называют активное распространение песчаных блох, которые появились на курортах в большом количестве. Отдыхающие призывают местные власти принять меры для защиты приезжающих и решения проблемы, сообщили путешественники.

Ранее сообщалось, что россиянка заразилась лихорадкой денге на Мальдивах.