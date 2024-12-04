В Сети появилось видео, как протестант в Тбилиси попал пиротехническим снарядом в силовика

В Тбилиси всю ночь среды, 4 декабря, продолжаются протесты оппозиции, требующей перевыборов в парламент Грузии и возвращения страны на проевропейский вектор развития, от которого ранее на время отказалось правительство во главе с премьером Ираклием Кобахидзе. По традиции под вечер протестанты начали собираться толпами в центре Тбилиси у здания парламента на проспекте Руставели. Их там уже ждали плотные ряды полицейских, вооруженных водометами и слезоточивым газом.

В Сети телеграм-каналы публикуют момент попадания «снаряда» одного из грузинских протестующих в полицейского.

На кадрах представитель сил правопорядка, прихрамывая, отошел от места. Потребовалась ли полицейскому медпомощь, пока не известно.

28 ноября премьер-министр Грузии Кобахидзе сделал заявление об отношениях с Евросоюзом и Россией. Он заявил, что вступление в ЕС Тбилиси замораживает до 2028 года. А с Москвой намерен выстраивать прагматичные отношения, основанные на выравнивании многолетнего конфликта.

Все это вызвало дополнительное негодование оппозиционно настроенных групп граждан, что последний месяц после выборов в парламент пикетируют здание законодательного органа страны, требуя перевыборов. К ним решила примкнуть президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Ранее сообщалось, что в центре Тбилиси демонстрант выстрелил пиротехникой в журналиста грузинского телеканала. Мужчину госпитализировали с рядом травм.