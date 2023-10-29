Протестующие в аэропорту Махачкалы начали забрасывать силовиков камнями

Очевидцы публикуют в соцсетях происходящее сейчас в районе аэропорта Махачкалы. На кадрах силовики пытаются разогнать толпу бунтовщиков предупредительными выстрелами в воздух.

Разогнать разъяренную толпу пока не удается. Мятежники отказываются расходиться. Мало того, особо рьяные начали бросать в полицейских камни.

Напомним, в воскресенье, 29 октября, в махачкалинский аэропорт проникла толпа мужчин после извещения о том, что туда прибывает авиарейс из Израиля. Митингующие заблокировали терминал. На место были вызваны подразделения спецназа.

Ранее стало известно, что в ходе работы спецназу удалось оттеснить митингующих с летного поля и освободить аэропорт Махачкалы от несанкционированно проникших туда людей.