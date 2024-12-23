Граждане Сербии не прекращают выражать свой протест в связи с трагедией, произошедшей 1 ноября, когда в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад погибли 15 человек. В минувшее воскресенье в центре Белграда прошла очередная акция протеста, в которой, по информации Министерства внутренних дел Сербии, приняли участие более 29 тысяч человек.

В ходе акции протеста в Белграде некоторые люди с флагами Евросоюза были удалены с мероприятия, как сообщает видеозапись, сделанная очевидцем событий, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.

На видеозаписи, сделанной очевидцем, можно увидеть, как участники акции пытаются отобрать флаг Евросоюза у других якобы протестующих.

«У нас в Сербии вчера были протесты потому, что упала крыша вокзала на людей в Нови-Саде, но Запад врет, что это против России. Мы даже били тех, кто пришел с флагом ЕС», — привел Лебедев слова жителя Белграда, написавшего ему о произошедшем.

Как утверждает Лебедев, сторонники западного курса стремятся использовать любое массовое мероприятие для организации акций протеста против России. Поэтому на митинг пришли сторонники проевропейских взглядов, но их не поддержали другие участники, добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Сербии попросили Россию об увеличении поставок газа на зимний период.