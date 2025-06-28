Протестующие в Белграде закидывают полицию пиротехникой и бутылками с водой

В Белграде участники акции протеста начали забрасывать сотрудников полиции различными предметами, включая пиротехнику и бутылки с водой. Об этом сообщают местные средства массовой информации, публикуя видеоматериалы с места событий из столицы Сербии.

Сегодня в центре Белграда на площади Славия и прилегающих улицах собрались протестующие, которые требуют провести досрочные выборы в Сербии. Среди участников акции — студенты и сторонники оппозиции. В протестах принимают участие более 36 тыс протестующих.

В 21:00 (22:00 по московскому времени) истекает срок ультиматума, который протестующие выдвинули властям 25 июня. Они требуют назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный лагерь сторонников президента, который расположен перед зданием парламента.

Столкновения начались на улице Краля Милана, неподалеку от администрации президента.

Глава Сербии Александр Вучич накануне выразил опасения относительно возможного проявления агрессии со стороны участников протестных акций. Министерство внутренних дел, правоохранительные органы и прокуратура страны напомнили протестующим об их ответственности за возможные нападения на сотрудников полиции и государственных учреждений.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Вучич стал получать угрозы из-за отказа от экспорта оружия за рубеж.