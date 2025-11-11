«Протесты стали бизнесом». В Австралии хотят брать деньги с организаторов митингов

В Австралии могут ввести плату за частое проведение протестов. Либералы штата Новый Южный Уэльс предлагают заставить организаторов компенсировать полиции расходы на обеспечение безопасности после третьего бесплатного митинга в год. Об этом сообщает New South Wales Liberal.

Отделение Либеральной партии в австралийском штате Новый Южный Уэльс готовит законопроект, который коренным образом изменит правила проведения публичных акций. Согласно инициативе, организаторы смогут трижды в год бесплатно проводить протесты. За каждое последующее мероприятие им придется возмещать стоимость работы полиции.

Инициаторы реформы ссылаются на многомиллионные убытки. По словам премьер-министра, ежегодно обеспечение безопасности протестов обходится бюджету в $5 млн. Эти средства, как считают либералы, целесообразнее направить на финансирование школ и больниц. Законопроект также обяжет суды учитывать экономический ущерб для бизнеса и частоту акций при выдаче разрешений.

