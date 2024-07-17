Против блогера из Дагестана, оскорбившего верующих, возбудили уголовное дело
Фото: [Кадр из видео, опубликованном в соцсетях]
Следственный комитет РФ возбудил в Москве против дагестанского блогера Хавиера Ярмагомедова уголовное дело. Об этом говорится в сообщении столичного главка СК РФ, опубликованном в мессенджере.
Отмечается, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий). На данный момент блогер задержан. В ближайшее время его доставят в отделение следствия для проведения допроса.
Накануне руководитель комитета Государственной думы РФ по информационной политике Александр Хинштейн в своих соцсетях опубликовал видео, в котором дагестанский блогер надругался над православным крестом. Свои действия он сопровождал оскорбительными высказываниями в адрес христиан.
Следствие установило, что инцидент произошел 12 июля, когда мужчина находился в Москве. Блогер вел прямой эфир. Своим подписчикам он показывал, как топтал христианский крест. Следователи считают, что эти действия были публично направлены на оскорбление чувству верующих.
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