Против основательницы «Медузы» возбудили уголовное дело

Против Галины Тимченко*, основавшей издание «Медуза»**, возбудили уголовное дело по статье об организации деятельности нежелательной организации (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ). Об этом сообщило управление Следственного комитета России (СКР) по Москве.

Отмечается, что Тимченко, в настоящее время поживающая за границей, обвиняется в публикации видеоматериалов, направленных на формирование протестных настроений и вовлечение граждан в деятельность, признанную в РФ нежелательной.

Министерство юстиции РФ в апреле 2021 года признало «Медузу» иностранным агентом. Издание было зарегистрировано в Латвии, а его редакция находилась в Риге.

Кроме того, Генеральная прокуратура РФ отмечала, что деятельность этого издания угрожает основам конституционного строя и национальной безопасности России, поэтому в январе 2023 года «Медузу» признали нежелательной организацией.

С конца 1990-х годов Тимченко работала в газете «Коммерсант», а позже — в информационном агентстве «Лента». В период с 2004 по 2014 год она занимала должность главного редактора «Ленты», однако в 2014 году была уволена без объяснения причин.

Весной 2014 года, команда, ранее работавшая в «Ленте», вместе с Тимченко подготовила новый проект — интернет-издание «Медуза».

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов четырех россиян и три организации.

*Министерством юстиции признана иностранным агентом.

**Издание признано иностранным агентом, а также внесено в перечень нежелательных организаций.