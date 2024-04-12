Против правнучки Валерия Чкалова возбудили уголовное дело о призывах к терроризму

Против правнучки легендарного советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму, сообщает Baza.

Эксперты МВД обнаружили признаки оправдания терроризма в интервью Богдановой журналисту Олегу Кашину*.

В беседе была затронута тема донатов ВСУ. Журналист настаивал на том, что отправлять деньги на помощь киевскому режиму нельзя, а Богданова утверждала, что это можно и нужно делать.

В последнее время правнучка Чкалова проживает в Бельгии.

Ранее уголовное дело за оправдание терроризма возбудили против автора блога «Женская власть» Залины Маршенкуловой.

* признан в России иноагентом