Против уехавшей на Украину Максаковой завели еще одно уголовное дело

В отношении оперной певицы Марии Максаковой*, которая покинула территорию Российской Федерации и уехала на Украину, возбуждено уголовное дело по факту нарушения закона об иностранных агентах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточнил собеседник агентства, Максакова не маркировала публиковавшиеся у нее на канале в YouTube материалы.

«В отношении Марии Максаковой-Игенбергс возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», — сказал он.

В отношении оперной певицы Марии Максаковой было возбуждено уголовное дело по статье 280.4, часть 2, пункт «в» Уголовного кодекса Российской Федерации. Суть обвинения заключается в том, что она публично призывала к деятельности, которая угрожает безопасности государства, используя средства массовой информации, электронные и информационно-телекоммуникационные сети, включая интернет.

Ранее сообщалось, что Максакову заочно арестовали из-за призывов к деятельности против РФ.

*физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом.