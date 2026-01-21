Против высоток: жители направили в Думу коллективный протест по генплану

В Сургуте назревает градостроительный конфликт, который может стать примером для других муниципалитетов. Жители жилого комплекса «Возрождение» направили коллективное обращение депутату городской Думы Алексею Кучину. Как сообщает ugra-news.ru , поводом стало изменение в Генеральном плане города зоны застройки «Пойма-4» с малоэтажной на высотную. Жители опасаются, что плотная многоэтажная застройка ухудшит качество жизни в уже сложившемся районе.

Депутат, чья пресс-служба обнародовала факт обращения в соцсетях, оперативно дал развернутый ответ в своем Телеграм-канале. Алексей Кучин подтвердил, что последовательно выступает против практики превращения зон под малоэтажное жилье в площадки для высотных домов. По его мнению, такой подход негативно влияет на транспортную и социальную инфраструктуру, создавая избыточную нагрузку. Будущее города, как заявил народный избранник, он видит в создании комфортной среды с невысокой плотностью застройки.

При этом депутат напомнил жителям о правовых реалиях. Решение об изменении параметров застройки было принято большинством голосов на внеочередном заседании городской Думы 29 декабря 2025 года. Проект согласовывался с окружными властями и предполагает дополнительные социальные обязательства застройщика.

Как разъяснил Кучин, застройщик обязан разработать детальный проект, включающий все расчеты по обеспечению инфраструктурой. Именно на этих слушаниях граждане могут официально высказать свои замечания. Если аргументы будут убедительными, проект могут отправить на доработку. Депутат пообещал проинформировать общественность о дате слушаний и обеспечить донесение мнения сургутян до администрации и застройщика.

