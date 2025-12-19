«Противник отходит»: заявление на прямой линии Путина заставило нервничать Киев

В ходе ежегодной прямой линии президент России Владимир Путин выступил с рядом заявлений, касающихся специальной военной операции. Глава государства заявил, что после вытеснения противника с территории Курской области стратегическая инициатива полностью перешла к российским войскам. По его словам, российские формирования продолжают наступление по всей линии боевого соприкосновения, а противник отходит.

Президент сообщил, что взятие под контроль Северска создает условия для дальнейшего продвижения в направлении Славянска. Он также выразил уверенность, что населенный пункт Красный Лиман будет освобожден в ближайшее время, а затем наступление продолжится. Владимир Путин добавил, что не сомневается в том, что Вооруженные силы Российской Федерации возьмут и Константиновку.

Отвечая на вопрос о путях достижения задач спецоперации, президент подчеркнул, что Россия не видит готовности украинской стороны к мирному урегулированию конфликта. При этом он отметил, что Россия сама стремится к миру и готова закрепить завершение противостояния мирными средствами.

