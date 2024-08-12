«Противник визжит»: Алаудинов рассказал, что сейчас творится в приграничье Курской области

Вторгшиеся в приграничные районы Курской области украинские продолжают нести серьезные потери. Об этом в своем аккаунте в соцсетях сообщил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

С его слову, только за минувшие сутки российским военным удалось уничтожить еще 12 единиц техники противника.

«Сегодня в общей сложности мы уничтожили 12 единиц техники… Я очень доволен работой своих подразделений, ребята наделали очень много шума. Противник визжит. Спецназ „Ахмат“ для него как кость в горле. Как и другие подразделения», — заявил Алаудинов.

Командир «Ахмата» подчеркнул, что вояки ВСУ совершенно не оправдывают влощенные в них США и НАТО средства, и совершенно не умеют воевать. Как отметил генерал, в Киеве надеялись на блицкриг — не получилось.

«Потеряли такое количество техники и личного состава… Мы победим. Победа наша близка», — добавил Алаудинов.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.