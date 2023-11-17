Противогололедную обработку почти трех тысяч километров дорог провели в Подмосковье

Дорожные службы Московской области провели превентивную обработку дорог против скользкости на опасных участках в связи с тем, что температура воздуха ночью опустилась до отрицательных значений. Всего противогололедными материалами обработали порядка 2,5 тысячи километров дорожной сети, сообщили в областном Минтрансе.

В ведомстве уточнили, что обработку проводили с помощью спецтехники. Работы затронули высокоинтенсивные трассы и опасные участки дорог — мосты, путепроводы, эстакады и съезды. Специалисты также взаимодействуют с экстренными службами и мониторят дорожную и погодную обстановки. Водителей региона призвали соблюдать правила дорожного движения и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.