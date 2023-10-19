Противопожарные рейды продолжают проводить в Московской области

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы продолжают проводить противопожарные рейды с жителями Московской области, находящимися в трудной жизненной ситуации и воспитывающими несовершеннолетних детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В рамках этой работы сотрудники ведомства разъясняют гражданам основные требования пожарной безопасности в жилых домах, напоминают о порядке действий при обнаружении пожара, рассказывают о применении первичных средств пожаротушения. Один из рейдов состоялся на этой неделе в Реутове.

«Спасатели МЧС России совместно с сотрудниками полиции провели визуальное обследование состояния внутриквартирного газового оборудования, печного отопления и электрооборудования, а также условия проживания детей», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.